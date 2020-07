Andrea Costa, lacrime di gioia per l’ex Reggina dopo la promozione: “sono felice come un bambino” [FOTO]

24 Luglio 2020 21:06

Il calciatore ex Reggina Andrea Costa ha ottenuto la promozione con la maglia della Reggiana, la prossima stagione si troverà di fronte la squadra calabrese

Andrea Costa ha dimostrato di essere un calciatore molto affidabile, è stato protagonista anche con la maglia della Reggina. Poi tutte esperienze importanti, dalla Sampdoria al Parma, infine Empoli e Benevento. Poi una scelta di vita, quella di provare a chiudere la carriera nella sua città. Decide così di trasferirsi a Reggio Emilia, alla Reggiana. E’ stata una stagione ricca di soddisfazioni, prima l’ottimo campionato, poi il trionfo ai playoff con la finale contro il Bari.

Attraverso un post pubblicato su Facebook, il difensore non ha nascosto tutta l’emozione, dalla scelta di tornare alla Reggiana fino alla gioia per la promozione. “Ci troviamo, a volte, a dover fare delle scelte, impopolari, strambe, folli. Chi cambia lavoro, nonostante si trovi in una situazione invidiabile, chi decide di cambiare vita senza un motivo particolare. Io credo che a volte, si scelga e si abbia il coraggio di scegliere, perché non puoi farne altrimenti. La scelta che fai è frutto di quello che senti dentro. Solo tu e le persone a te vicine sanno che quella non è per niente una scelta folle ma l’unico modo per ritrovarsi è tornare a essere felici. Morale? Non lo so. So solo che sono felice come un bambino a cui hanno fatto il regalo più bello del mondo”.