Amoruso: “Reggina in Serie A? Sono sicuro, il sogno si può avverare”

1 Luglio 2020 10:05

“La Serie B è una categoria importante ma penso che la piazza abbia l’obiettivo di salire ancora di serie”, così Nicola Amoruso parla della Reggina

“Penso che i progetti del Presidente erano chiari fin dalle prime battute, ovvero creare una squadra e una struttura societaria molto forti, per puntare alla Serie A”. Esordisce così Nicola Amoruso ai microfoni di PianetaSerieB. L’ex attaccante amaranto ha accolto con piacere la notizia della promozione, la squadra del patron Luca Gallo adesso milita in una categoria che più le compete: “è fondamentale poter riavere una squadra come la Reggina in cadetteria, soprattutto per quello che ha rappresentato in Serie A – continua Amoruso – . Tanto entusiasmo, una tifoseria molto vicina alla squadra. É una piazza importante che ritrova il suo spazio. La Serie B è una categoria importante ma penso che tutti, da presidente ai tifosi, dalla squadra all’allenatore abbiano l’obiettivo di salire ancora di serie. Sono convinto che questo sogno si possa avverare”. L’esperto attaccante dà poi il suo pronostico sui play-off in Serie C, che ieri nel girone meridionale hanno visto il passaggio del turno per Catanzaro e Catania: “la favorita è sicuramente il Bari, che è stato costruito per salire in Serie B, su cui si è investito tantissimo. De Laurentiis ha le idee molto chiare e vuole portare una squadra così importante ai vertici del calcio, in Serie A. Penso sia una squadra che può mirare ad obiettivi importanti. Gareggiano tutte piazze importanti quindi sono convinto che sarà impegnativo e dipenderà molto dalle fasce”.