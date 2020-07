L’Ammiraglio Ispettore Capo delle Capitanerie di porto in visita presso il Vessel Traffic Services dello Stretto di Messina [FOTO]

12 Luglio 2020 10:37

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino ha effettuato una visita presso il VTS di Messina dove lavorano 25 militari impegnati H24 nel garantire la sicurezza dello Stretto

Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, si è recato nel territorio della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, facendo visita, assieme al Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giancarlo Russo, ad alcuni uffici del Compartimento marittimo di Messina.

Nella mattinata, compatibilmente con le necessarie misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria in corso, l’Ammiraglio Pettorino, alla presenza del Comandante della Capitaneria di porto di Messina, Capitano di Vascello Gianfranco Rebuffat, ha incontrato il personale impiegato a Forte Ogliastri presso il centro VTS (Vessel Traffic Services) dello Stretto di Messina.

I circa venticinque militari impegnati in tale struttura, forniscono con un turno H24, attraverso un interscambio di comunicazioni via radio, un indispensabile supporto ai comandi delle navi che attraversano tale delicatissimo ed incantevole tratto di mare, contribuendo a garantire una più sicura ed efficiente condotta della navigazione, a salvaguardia della vita umana in mare e tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il Comandante Generale si è poi recato in visita presso l’Ufficio Locale Marittimo di Giardini di Naxos dove ha incontrato, oltre a tutto il personale civile e militare, il Sindaco, Signor Pancrazio Lo Turco, ricevendo una attestazione di stima e piena sinergia fra l’amministrazione civica ed il 1^ Maresciallo Arizzi, titolare dell’ufficio marittimo.