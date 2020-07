14 Luglio 2020 10:59

Allerta Meteo, forti temporali nel pomeriggio all’Estremo Sud: fino a 100mm nella Sicilia orientale

Allerta Meteo – Sono attesi forti temporali per il pomeriggio al Sud tra Calabria e Sicilia. Le piogge saranno man mano più forti dalle 12 in poi soprattutto nell’Area Metropolitana di Messina ed in provincia di Palermo. Probabili 100mm di pioggia tra Ragusano, Siracusano e Agrigentino. Attesi Nubifragi anche sulla Sila. Anche domani ci sarà maltempo sulle zone joniche della Calabria e nella Sicilia orientale.

