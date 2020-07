Allerta Meteo, piogge e temporali all’estremo Sud: attenzione in Calabria

6 Luglio 2020 12:24

Allerta Meteo, ciclone sullo Jonio alimenta ulteriore maltempo al Sud: attenzione in Calabria

Allerta Meteo– Prosegue il maltempo che ha caratterizzato il primo fine settimana di Luglio: un ciclone sullo Jonio sta provocando ancora temporali all’estremo Sud in special modo in Calabria ma anche in Sicilia. Nelle prossime ore sono previsti acquazzoni tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio. Da domani, Martedì 7 Luglio, inizierà un lungo periodo di bel tempo che proseguirà per tutta la settimana, almeno fino a Sabato 11, senza alcun eccesso di caldo. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: