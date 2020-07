Allerta Meteo: in piena estate maltempo estremo in provincia di Messina, fresco autunnale in Calabria [DETTAGLI]

5 Luglio 2020 14:14

Allerta Meteo: piogge mai viste all’estremo Sud: 140mm sulla costa di Messina in piena estate, fresco autunnale in Calabria

Allerta Meteo – E’ un primo fine settimana di Luglio tempestoso in Calabria e Sicilia per via di temporali che stanno colpendo le due regioni del Sud Italia. Sull’Isola abbiamo avuto le precipitazioni più abbondanti in special modo in provincia di Messina. I dati ufficiali del SIAS, infatti, riportano nelle ultime 24 ore ben 140mm di pioggia a Patti, 67mm a Torregrotta, 66mm a Montalbano Elicona, 56mm a Falcone, 48mm a Novara di Sicilia, 37mm a San Pier Niceto, 32mm a Messina, 30mm a Brolo, 17mm a Barcellona Pozzo di Gotto. Anche in Calabria si sono verificate piogge abbondanti e le temperature sono crollate su valori tipicamente autunnali: da Reggio Calabria a Tropea, la colonnina di mercurio fa fatica a superare i +25°C. Nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, il maltempo continuerà con fenomeni d’instabilità diffusi a macchia di leopardo su tutto il territorio calabrese e siciliano.