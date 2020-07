De Metrio nuovo Presidente Sacal, Cannizzaro: “è l’uomo giusto per proiettare anche l’Aeroporto dello Stretto nel futuro”

16 Luglio 2020 09:15

Cannizzaro: “la nomina del dott. Giulio De Metrio a Presidente della SACAL è una grande notizia per la Calabria e i calabresi”

“La nomina del dott. Giulio De Metrio a Presidente della SACAL è una grande notizia per la Calabria e i calabresi”: lo dichiara, tramite una nota, l’on. Francesco Cannizzaro (Forza Italia). “Si tratta di un profilo di altissimo livello, un manager che ha un curriculum di tutto rispetto tanto che arriva dalla direzione generale degli Aeroporti di Linate e Malpensa di Milano. È ciò che serve davvero alla Calabria: con questa scelta, Jole Santelli che ha sostenuto la professionalità del dott. De Metrio assieme a tutti i soci, ha dimostrato grande lungimiranza e visione con tutta l’intenzione di pensare in grande per il futuro di questa terra”. “L’arrivo di De Metrio – conclude Cannizzaro – proietterà nel futuro anche l’Aeroporto di Reggio Calabria con il potenziamento dei voli a cui la nuova governance di Sacal continuerà a lavorare con le istituzioni regionali e parlamentari. Anche il bando dei 25 milioni per dotare l’Aeroporto dello Stretto di quegli standard di sicurezza e tecnologia oggi mancanti, oltre che ad ammodernarlo andranno a bando a breve e saranno il primo tassello di un percorso nuovo, vincente è già avviato. Auguri di buon lavoro al Presidente De Metrio e a tutto il neo Cda”.