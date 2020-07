Acr Messina, riempito altro tassello: Raffaele Novelli è il nuovo allenatore

29 Luglio 2020 18:12

L’Acr Messina, dopo aver ufficializzato l’ex Reggina Andre Gianni nel ruolo di direttore generale, ha anche annunciato il nuovo allenatore

Giornata di presentazioni in casa Acr Messina, che sta piano piano riempendo i vari tasselli del comparto tecnico in vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato questa mattina il nuovo direttore generale, l’ex Reggina Andrea Gianni, è notizia di poco fa l’annuncio dell’allenatore: si tratta di Raffaele Novelli, che guiderà i peloritani nel 2020-2021.

Queste le parole del neo allenatore : “Sono onorato di essere stato scelto come allenatore di una società tanto blasonata come l’Acr Messina. Ringrazio il presidente Sciotto e Carmine Del Regno per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho le giuste motivazioni ed il programma sottoposto lo ritengo importante ed ambizioso, non vedo l’ora di abbracciare la città di Messina e tuffarmi in questa splendida e nuova avventura”.