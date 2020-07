Acr Messina, atteso in città l’arrivo di Del Regno: annunciata la presenza del nuovo dg Di Santo

20 Luglio 2020 12:51

Acr Messina, il nuovo socio imprenditore Del Regno ha annunciato Di Santo come nuovo dg: sarà suo anche il ruolo di segretario generale

Settimana decisiva per il futuro dell’Acr Messina. E’ atteso infatti nelle prossime ore l’arrivo del nuovo socio del presidente Pietro Sciotto, l’imprenditore campano Carmine Del Regno. Sarà l’occasione utile per definire il nuovo organigramma dirigenziale del club giallorosso. In riva allo Stretto è annunciata la presenza anche di Pierluigi Di Santo, che dovrebbe ricoprire il doppio incarico di dg e segretario generale, predisponendo così gli incartamenti relativi all’iscrizione in Serie D. Per l’esperto dirigente sarà la prima esperienza al Sud: dopo diverse avventure nel Lazio (Rieti, Astrea, Viterbese, Cassino e Cisco Roma) e nelle Marche, ad Ascoli in B, in qualità di amministratore delegato, è pronto il nuovo progetto in terra siciliana. Del Regno ha spiegato con soddisfazione il motivo della sua scelta, Di Santo è memore dei due campionati vinti in questa categoria con il Rieti.