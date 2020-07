Messina: lavori urgenti di riparazione della condotta idrica principale, possibili disservizi idrici in città

16 Luglio 2020 21:36

Messina: tecnici al lavoro da questa mattina per ripristinare l’adduttrice del Fiumefreddo, possibili disservizi idrici in città

Individuata, in località Sant’Alessio, una grossa perdita lungo la condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo che alimenta la rete idrica cittadina. I tecnici di AMAM sono stati al lavoro da questa mattina per portare a termine nel tardo pomeriggio le operazioni di riparazione. Ciò ha comportato la sospensione per diverse ore del flusso d’acqua nella grossa condotta e per questo, domani venerdì 17 luglio, potrebbero registrarsi riduzioni nei tempi di erogazione idrica cittadina. Ogni aggiornamento sarà fornito con tempestività. Come sempre, ai recapiti istituzionali, gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio, cui AMAM presterà massima assistenza.