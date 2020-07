L’IFAB ufficializza: sì alle 5 sostituzioni anche nella prossima stagione. Per la Reggina sarebbe una grande notizia…

15 Luglio 2020 19:14

Confermate le 5 sostituzioni a partita anche nella prossima stagione, ma a discrezione di ogni federazione: la Reggina spera, ecco perché

Una decisione presa in fretta, in un momento drammatico per il mondo intero, per salvaguardare la salute dei calciatori. Stiamo parlando della scelta di estendere le sostituzioni da 3 a 5 nel corso di una partita. L’ha istituita l’IFAB (International Football Association Board) alla ripresa dei vari campionati dopo il lungo stop per il lockdown. Lo ha fatto per evitare che i giocatori potessero avere ricadute visti i ritmi intensi del nuovo calendario e il lungo periodo fermi a casa.

Ma oggi, una nuova ed importante decisione. Anzi, una conferma. Le sostituzioni “allargate”, infatti, ci saranno anche nella prossima stagione, quella 2020-2021. Lo ha annunciato la stessa IFAB tramite una nota, specificando però che la decisione – di usufruire o meno di questa regola – sarà a discrezione di ogni federazione. Resta da capire quindi cosa farà l’Italia e, di conseguenza, la Serie B, nuova categoria in cui militerà la Reggina.

Normale, in tal senso, che si facciano delle riflessioni. Sostanzialmente, se dovesse essere confermata la regola anche in cadetteria, per Toscano soprattutto sarebbe un assist da cogliere al volo. E siamo sicuri che lo sfrutterebbe appieno. La forza della squadra, nell’ultima stagione, è stata proprio l’organico ampio e la possibilità di sfruttare i cinque cambi, vitali per uno stile di gioco – quello del tecnico amaranto – dove pressing, corsa e intensità la fanno da padrone. Non dimentichiamoci quelle partite vinte grazie alle sostituzioni o ai calciatori entrati a gara in corso. Perché in fondo, cinque cambi non sono tre. Praticamente è mezza squadra nuova in campo e la Serie A post Covid, nell’andamento dei match e dei risultati, lo sta dimostrando.