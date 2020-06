Zanardi gravissimo: in terapia intensiva dopo l’intervento chirurgico. Il ct Valentini: “Alex ha sbagliato, si è imbarcato e ha preso un camion”

19 Giugno 2020 21:49

Zanardi gravissimo: in terapia intensiva dopo l’intervento neurochirurgia. La ricostruzione del ct Valentini: “Si è imbarcato, non è colpa del camion”

Sono gravissime le condizioni di Alex Zanardi rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. E’ terminato da pochi minuti l’intervento chirurgico a cui l’ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto: attualmente Zanardi si trova in terapia intensiva. In ospedale è arrivata anche la moglie Daniela, accompagnata da suo fratello e dalla nipote.

Incidente Zanardi: la ricostruzione del Ct Valentini

“C’era un rettilineo lungo, in una discesa con pendenza al 4%, dicono si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L’autotreno si e’ spostato di un metro, ma l’ha preso uguale. Non c’ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino. Non ha sbagliato l’autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato“. Queste le parole del ct della Nazionale paralimpica di ciclismo, Mario Valentini, che seguiva la corsa con il mezzo della federazione, ha raccontato a Radio Capital l’incidente. “Sulla salita gli ho fatto vedere l’aranciata, mi ha urlato dammene un po. Si scherzava, e in discesa andava piano, non era una grande discesa, poi c’era il rettilineo, all’imbocco della curva ha cambiato traiettoria – prosegue–. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato due-tre volte, il casco non ha retto, gli è saltato.

Incidente Zanardi, Conte: “Forza Alex Zanardi, tutta Italia lotta con te”

“Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”. E’ quanto scrive su twitter il premier Giuseppe Conte.

Incidente Zanardi, Pancalli: “sono sconvolto, confidiamo in forza di Zanardi”

“Sono sconvolto, senza parole. Una notizia terribile. Siamo nelle mani dei medici e confidiamo nella forza di Alex”. E’ quanto afferma all’ANSA dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.

Incidente Zanardi, Federica Pellegrini: “forza Alex, ora metticela tutta”

“Forza Alex…cazzo adesso devi mettercela tutta“. Questo il commento di Federica Pellegrini, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.