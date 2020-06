Viola, ripartono i tesseramenti al supporters trust

15 Giugno 2020 15:28

Viola: i tifosi possono ringraziare sé stessi ed essere orgogliosi di aver collettivamente raggiunto un traguardo così importante per la città

I colori neroarancio tornano nel basket nazionale. E questa volta non ci sono “paperoni”, non ci sono benefattori. I tifosi possono ringraziare sé stessi ed essere orgogliosi di aver collettivamente raggiunto un traguardo così importante per la città. È stato il Trust infatti, assieme agli sponsor che hanno sposato la causa della Viola, il principale motore di una stagione che fino al blocco per Covid19 è stata a dir poco esaltante: nessuna sconfitta e squadra in marcia verso la categoria superiore. La festa è stata interrotta solo dalla pandemia ma lo sforzo della squadra e dei 250 cuori neroarancio che l’hanno sostenuta non poteva essere frustrato così: ecco che il 28 maggio scorso arriva l’acquisizione di un titolo sportivo per la partecipazione alla serie B. L’anno scorso il Supporters Trust Viola ha fatto e vinto una scommessa: quella di dimostrare che è possibile un’altra concezione di sport, un’altra concezione di collettivo, un’altra identità per la città. Questo sarà l’anno della “maturità”, l’anno della consacrazione per il Trust. Ecco perché oggi parte la campagna tesseramenti al Supporters Trust Viola per la stagione 2020/21. La novità è il completamento del percorso di azionariato popolare: Il tifoso, tramite il Trust, sarà “proprietario” della squadra e non solo sostenitore. Altra importante iniziativa è l’aggiunta di due nuove fasce di tesseramento – “Platinum” e “Diamond” – che daranno accesso a vantaggi esclusivi riservati ai soci che decideranno di sottoscriverle. Tutte le informazioni sul tesseramento e il modulo di adesione possono essere trovati sul sito della Trust Viola. Per qualsiasi altro tipo di informazione, il Trust dispone di una pagina Facebook, instagram e della mail trust@trustviola.it.