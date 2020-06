La Viola è pronta a ripartire: per la panchina vicino il grande ritorno

15 Giugno 2020 18:47

La Viola fa sul serio per la prossima stagione. Per la panchina vicino il ritorno di Domenico Bolignano, l’indizio arriva direttamente sui social

La Viola si prepara per il prossimo campionato, l’intenzione è quella di tornare a pensare in grande dopo le ultime delusioni. Il basket manca tanto alla città di Reggio Calabria, i programmi sono ambiziosi ed i tifosi già in fermento. Si sta pensando, infatti, già alla prossima stagione. E’ arrivato un importante indizio sul nome del futuro allenatore. E si tratta di un cavallo di ritorno. Mister X potrebbe essere Domenico Bolignano. Lo stesso coach, nelle ultime tre stagioni a Valsesia, ha pubblicato un semplice messaggio su Facebook con tre emoji: un pallone e due cuori, uno nero ed uno arancio. Sarebbe un primo importante segnale sugli obiettivi futuri, in attesa di conferme ufficiali.