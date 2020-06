Villa San Giovanni: celebrata la giornata mondiale del donatore di sangue

16 Giugno 2020 13:18

Avis Villa San Giovanni, per rispondere in modo attivo allo slogan “Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sano”, coniato per la campagna di sensibilizzazione, ha programmato una giornata di donazione

Il 14 giugno 2020 si è celebrata in tutto il mondo ” La giornata mondiale del donatore di sangue”. Avis Villa San Giovanni, per rispondere in modo attivo allo slogan “Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sano”, coniato per la campagna di sensibilizzazione, ha programmato una giornata di donazione. I donatori che hanno risposto all’appello sono stati, come sempre, molto numerosi e sono stati omaggiati con mascherine con i colori ed il logo dell’Associazione. Il Centro di Raccolta è stato recentemente rinnvato radicalmente per renderlo rispondente alle recenti normative del Ministero della Salute e per adeguarlo dal punto di vista strutturale e funzionale. Il progetto prima dell’approvazione è stato sottoposto alla severa verifica del Centro Regionale Sangue (CRS) della Regione Calabria e dopo la realizzazione delle opere alla verifica di rispondenza della commissione esaminatrice regionale Pertanto è divenuto piu efficiente e confortevole al punto che, nonostante la pandemia, ha consentito di moltiplicare il numero di sacche raccolte rispetto al medesimo periodo del 2019, grazie anche all’impegno e all’entusiasmo del neonato gruppo Giovani Avis, promotore della fase di rilancio. Durante la fase 1 dell’emergenza pandemica, l’Avis villese non ha mai smesso di svolgere la propria attività per il bene della comunità e ha operato attivamente in sinergia con il servizio trasfusionale per rispondere alla richiesta di emazie. La prenotazione di tutte le donazioni è diventata ormai abitudine e questo oggi consente di accogliere e far donare garantendo il distanziamento fisico e limitando i tempi di attesa. Il riaccreditamento dell’Unità di Raccolta presso il CRS ha assicurato un incremento sensibile del numero di nuovi donatori, molti di età compresa tra 18 e 30 anni, che hanno compiuto una scelta etica, volontaria e non remunerata per prendersi cura di chi ha bisogno. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la dott.ssa Maria Grazia Richichi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha voluto ringraziare i donatori villesi visitando il nuovo Centro Raccolta Avis. La Sindaca f.f. ha osservato il funzionamento del percorso del donatore dall’ingresso (registrazione e misura della temperatura corporea) fino all’area ristoro. Durante la visita la dott.ssa Richichi, piacevolmente sorpresa dalla trasformazione dei locali concessi in comodato d’uso all’Associazione, si è intrattenuta con i componenti del direttivo avisino e con il dott. Posterino, vicepresidente vicario di Avis Provinciale Reggio Calabria. Adesso, con la ripartenza di tutte le attività delle strutture ospedaliere, diventa fondamentale continuare a donare. Ai donatori già attivi si chiede di prenotare la donazione, a chi intende avvicinarsi alla nostra Associazione di contattarci: una serie di precondizioni richieste per donare possono essere già verificate con una semplice telefonata. Diventare donatori non è un compito per supereroi ma per persone normali, che rispondono #IoCiSono quando qualcuno chiede aiuto.