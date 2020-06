Villa San Giovanni: l’Amministrazione comunale ha dato l’indirizzo all’ufficio tecnico per il rilascio di concessioni demaniali stagionali per aree di alaggio e varo e per campi boa stagionali

5 Giugno 2020 21:32

Con delibera 67 del 4 giugno 2020 l’Amministrazione comunale ha inteso dare indirizzo all’ufficio tecnico per il rilascio di concessioni demaniali stagionali per aree di alaggio e varo e per campi boa stagionali, si tratta di un’attività fortemente voluta dall’amministrazione tutta, dal Sindaco facente funzioni Maria Grazia Richichi con il coordinamento dell’ammiraglio neo Consigliere comunale Giuseppe Bellantone e dell’Assessore Giovanni Imbesi. Alla presenza del consigliere comunale Cristian Aragona sono state sentite le associazioni di categoria, i comitati di quartiere ed i liberi cittadini dei singoli quartieri che vivono il mare della costa di Villa San Giovanni da sempre. L’emergenza Covid impone di dover trovare ampi spazi da destinare alla libera balneazione negli arenili comunali. È stata quindi concordata una strategia di regolamentazione relativa all’alaggio e al varo delle imbarcazioni presenti sugli arenili. Senza dover stravolgere il litorale che da sempre ha ospitato le imbarcazioni caratteristiche del luogo, sono state individuate, di concerto con le associazioni e con i comitati di quartiere cui va il ringraziamento per la condivisione del percorso, aree contingentate lungo tutto il litorale. Si tratta di circa 20 aree nei vari punti del litorale, nella consapevolezza che le barche fanno parte del paesaggio Villese, si devono però regolamentare le varie zone e quindi distinguere bene le aree in cui, previo pagamento delle concessioni demaniali, si potranno allocare le imbarcazioni e le aree dove la cittadinanza potrà dedicarsi alla balneazione. Con il supporto delle associazioni è stato fatto un primo censimento delle imbarcazioni attualmente presenti sul litorale, che ha portato ad individuare un complessivo numero di circa 300 natanti. Importante il confronto continuo con la Capitaneria che l’Amministrazione intende ringraziare per la preziosa collaborazione. I proprietari delle imbarcazioni, che vorranno tenere i natanti nelle aree in concessione, dovranno comunicare i dati identificativi delle stesse imbarcazioni di modo che gli uffici potranno dotare ogni imbarcazione di un apposita targa con un codice identificativo univoco. Alla fine delle operazioni di regolamentazione, tutte le imbarcazione non identificate verranno rimosse dal litorale. Si conta di mettere a punto tutta l’operazione di identificazione e messa a disposizione delle aree entro la fine del mese di giugno, di modo che il cittadino villese ed i bagnanti che fruiscono della nostra costa possano godere di spazi ampi e ben ordinati. Le problematiche post fase 1 sono tante ma non ci si deve scoraggiare anzi bisogna affrontarle con positività e spirito di condivisione oggi più di prima con la consapevolezza che solo dalle grandi crisi possono venire fuori meravigliose opportunità per la il nostro territorio e per l’intera comunità.