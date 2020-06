Vigili fuoco: Vallefuoco lascia la Sicilia, ‘realtà complessa ma non difficile, amo Palermo’ (2)

20 Giugno 2020 22:11

(Adnkronos) – “L’inizio di quest’anno ci ha visto parte attiva per fornire il necessario supporto tecnico-logistico ai Comandi della Sicilia durante l’emergenza epidemiologica ancora in atto da coronavirus Covid-19, che ha cambiato il nostro modo di lavorare”, dice.

A Gaetano Vallefuoco subentrerà da lunedì Maurizio Lucia che sarà a capo della Direzione regionale dei vigili del fuoco della Sicilia, “con lui – dice Vallefuoco – abbiamo mosso insieme il 5 dicembre del 1990 i primi passi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Tornerà presto a Palermo, “per tornare nella mia casetta a Ballarò – dice ancora Vallefuoco – ho preso anche la residenza. Tornerò da cittadino palermitano, grazie a Palermo e ai palermitani per il periodo trascorso insieme”. Vuole ricordare, in particolare, “la convenzione che abbiamo sottoscritto con la Regione siciliana nel dicembre dell’anno scorso, abbiamo ricevuto un elicottero Av139, 20 aps e 20 pick up – dice – Questo elicottoro di ultima generazione verrà dislocato a Boccadifalco dove andremo ad avviare la realizzazione di una base di volo che fa capo a reparto volo Catania”. “Ci consentirà di coprire tutta la Sicilia occidentale, e arrivare in modo agevole fino a Lampedusa. Abbiamo i nuclei sommozzatori e ora avremo anche due basi di volo, una a Catania e l’altra entro l’estate a Boccadifalco”.,