23 Giugno 2020 11:18

Il Comune di Messina ha comunicato in una nota che fino al prossimo 23 ottobre sarà interdetto il transito veicolare in via Comunale verso San Filippo Superiore

Al fine di consentire l’espletamento dei lavori di messa in sicurezza, fino al prossimo 23 ottobre sarà interdetto il transito veicolare in via Comunale per San Filippo Superiore, nel tratto compreso tra San Giovannello e Piano Stella. È prevista la collocazione di idonea segnaletica stradale con indicazione di percorsi alternativi. A comunicarlo, in una nota, il Comune di Messina.