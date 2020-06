Usa: proteste morte Floyd, premier canadese Trudeau partecipa a manifestazione a Ottawa

5 Giugno 2020 23:37

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Il premier canadese, Justin Trudeau ha partecipato alla marcia davanti al parlamento canadese a Ottawa organizzata per denunciare la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani. La manifestazione è stata indetta dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, negli Usa, per mano di 4 agenti di polizia. Secondo quanto riferisce ‘Radio Canada’ Trudeau si è inginocchiato in solidarietà con i manifestanti e per rendere omaggio a Floyd. Anche alcuni poliziotti hanno simbolicamente messo un ginocchio a terra.