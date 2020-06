5 Giugno 2020 23:04

New York, 5 giu. (Adnkronos) – La famiglia del proprietario dei New England Patriots, Robert Kraft donerà 1 milioni di dollari alle organizzazioni impegnate a difesa della giustizia sociale negli Stati Uniti. Secondo un video pubblicato sulla pagina web della squadra Nfl dei Patriots, la famiglia Kraft “donerà 1 milioni di dollari suddivisi in 100.000 dollari al mese per 10 mesi alle organizzazioni locali impegnate contro il razzismo e a difesa della giustizia sociale”.