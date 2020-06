Università: Open Week Unicatt supera i 210mila spettatori e 3 mln di persone raggiunte (3)

3 Giugno 2020 17:23

(Adnkronos) – Gli studenti sono stati i protagonisti dell’Open Week Unicatt. A dare voce ogni mattina al programma delle due settimane è stata Beatrice, iscritta al primo anno di Lettere. Con i suoi video autoprodotti ha ricordato in modo creativo gli appuntamenti di ogni giorno sul grande palco.

Gli studenti sono stati coinvolti anche nelle presentazioni dei corsi e negli eventi serali, raccontando al pubblico la loro università, con punti di vista inediti e consigli utili ai futuri iscritti su come cogliere tutte le opportunità dell’ateneo. Come quelle descritte nelle dirette Instagram dello Sportello tutor, dove gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle 12 facoltà hanno risposto alle domande dei numerosi ragazzi collegati da tutta Italia per ricevere maggiori approfondimenti sulla vita da campus.

Gli scatti delle cinque sedi dell’Ateneo e le Fotostorie Unicatt, curate dai fotoreporter dell’ateneo Andrea Aschedamini, Marta Carenzi, Nanni Fontana, hanno raccontato sui social volti e luoghi della Cattolica, toccando temi importanti dalla sicurezza al piano #Ecatt, dall’internazionalizzazione al placement, dal patrimonio storico agli eventi culturali passando per i laboratori di ricerca.