12 Giugno 2020 14:35

Università di Messina: prorogati ulteriormente i termini per il pagamento delle tasse, ecco dettagli e date

In considerazione della particolare contingenza caratterizzata dal perdurare della situazione di difficoltà economica conseguente, tra l’altro, all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le scadenze del termine ultimo per il pagamento dell’importo del Contributo, dovuto per l’A.A. 2019/2020 dagli studenti, dagli specializzandi e dai dottorandi, è stato prorogato come segue: