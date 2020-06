UniMe potenzia la propria offerta formativa ed estende No Tax area fino a 23 mila euro

13 Giugno 2020 13:06

Unime, il Rettore Cuzzocrea: Orgogliosi che le altre Università italiane si stiano adeguando a quanto fatto da UniMe

“Tantissime le agevolazioni riservate ai nuovi immatricolati -sottolinea il Rettore, prof. Cuzzocrea- come negli scorsi anni, ad esempio, la No Tax area è stata estesa fino a 23.000 euro. Al riguardo, già in passato l’Ateneo aveva abbassato la soglia delle tasse e siamo molto orgogliosi che le altre Università italiane si stiano adeguando a quanto fatto da UniMe in tempi non sospetti” dichiara sul tema il Rettore Cuzzocrea.

“Abbiamo anche confermato l’esenzione dal pagamento delle tasse per i centisti, anche negli anni successivi al primo, in caso di conseguimento di tutti i crediti previsti e con una votazione media di 28/30. Il Contributo Onnicomprensivo Annuale massimo per l’Anno Accademico 2020/2021 è pari a 1.800 euro nella classe più alta di reddito ed è tra i più competitivi nel panorama nazionale. Inoltre, tra le novità relative ai servizi, ogni studente UniMe avrà a disposizione gratuitamente 5 licenze di Office e 5 installazioni di Windows 10”.

L’ateneo ha inoltre in programma di rinnovare l’accordo con ATM che consente agli studenti di usufruire del servizio di trasporto pubblico su tutti i mezzi e le linee dell’Azienda trasporti cittadina, versando un contributo di 30 euro (a fronte di un costo complessivo dell’abbonamento-tariffa studenti di 80 euro). A disposizione degli studenti anche un servizio di collegamento gratuito con i Poli di Papardo e Annunziata. Semplificata, da quest’anno, anche la procedura di immatricolazione ai corsi a numero programmato

Gli studenti dell’Università di Messina possono contare su 4 Campus, 12 dipartimenti e 93 Corsi di Laurea, alcuni di nuovissima istituzione: tre saranno incardinati nel Dipartimento di Ingegneria, si tratta della laurea triennale in Ingegneria gestionale e delle due magistrali in Ingegneria elettronica per l’industria e Scienze e Logistica del trasporto marittimo ed aereo; la triennale in Sostenibilità ed Innovazione ambientale e la magistrale in Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana afferenti al Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali; ed infine la triennale in Scienze del Turismo, della cultura e dell’impresa interdipartimentale di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e studi culturali ed Economia; saranno, inoltre due, Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici e Scienze Politiche, Amministrazione e Servizi, i corsi che arricchiranno l’offerta formativa della sede staccata di Priolo.

Unime, infine, ha anche potenziato numerosi corsi di laurea, tra cui il DAMS (Discipline Arte, Musica e Spettacolo).

Sono invece tre i corsi e 2 i curriculum impartiti in lingua inglese, a cui si aggiungono cinque corsi che offrono la possibilità di ottenere il doppio titolo con università straniere.