Un’altra conferma per l’Akademia Sant’Anna: è il libero Rossana Gueli

21 Giugno 2020 16:21

Dopo Silvia Bilardi, arriva un’altra conferma per l’Akademia Sant’Anna. Rossana Gueli, libero, vestirà ancora la maglia delle messinesi nel prossimo campionato di serie B1

Dopo Silvia Bilardi, arriva un’altra conferma per l’Akademia Sant’Anna. Rossana Gueli, classe ’94, libero, vestirà ancora la maglia delle messinesi nel prossimo campionato di serie B1. La giocatrice originaria di Chiaramonte Gulfi è una delle migliori interpreti nel suo ruolo. Prima della scorsa stagione con l’Akademia, aveva vestito le maglie di Giarre, Pedara (con promozione dalla B2 alla B1) e Pallavolo Sicilia raggiungendo la finale play off.

“Non posso non essere felice di restare con l’Akademia – esordisce Rossana – una società seria e con importanti obiettivi. Quindi, quando mi hanno proposto di restare, non ci ho pensato un attimo. Anche perché lo scorso campionato, purtroppo, non è finito come volevamo. Nessuno pensava finisse alla terza giornata del girone di ritorno. Ma nonostante tutto, faremo una B1 quest’anno grazie al lavoro della società e del nostro presidente. Il livello è molto più alto della B2 e non vedo l’ora di cominciare e di mettermi in gioco”.

Le vacanze trascorse “studiando…”, Rossana si aspetta una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra. “Sicuramente in B1 ci sono giocatrici d’esperienza, ma io confido nella società e sono sicura che allestiranno un roster molto competitivo. Sarà, quindi, una stagione importante sotto vari punti di vista, dall’obiettivo comune che sicuramente è quello di fare bene e cercare di raggiungere quello che il traguardo prefissato dalla società, ma anche dal punto di vista personale che sia anche questo un anno di crescita dal punto di vista tecnico e mentale perché lo scopo della società è essere in alto alla classifica. A noi non resta altro che impegnarci giornalmente per poterlo raggiungere”.