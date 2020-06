Trenitalia, 5 “Frecce” da e per Reggio Calabria a partire dal 14 Giugno: tutti gli orari con le principali città [DETTAGLI]

8 Giugno 2020 14:58

Da e per Reggio Calabria 5 “Frecce” di Trenitalia con l’orario estivo: tutti i dettagli

Trenitalia, a partire da metà Giugno, ha già messo in vendita sul sito ufficiale i biglietti dei nuovi collegamenti veloci previsti a partire dall’orario estivo da e per Reggio Calabria: oltre al Frecciarossa già in esercizio con Torino, ce ne sarà un altro che farà la stessa tratta.

La novità più importante riguarda il Frecciargento diretto con Venezia (9h e 20′) che consentirà il collegamento più veloce con Roma in poco più di 5 ore. Il collegamento sarà effettuato da un Etr600.

Complessivamente, con l’orario estivo in vigore dal 14 Giugno, arriveranno e partiranno da Reggio Calabria 2 Frecciarossa a lunga percorrenza da e fino a Torino, 2 Frecciargento a lunga percorrenza da e per Venezia e un Frecciabianca da e per Napoli, oltre ai già noti due collegamenti di Italo sempre da e per Torino.

In questo modo, Reggio Calabria sarà collegata con Napoli in poco più di 4 ore, con Roma in 5 ore, con Firenze in poco più di 7 ore, con Bologna in poco meno di 8 ore, con Venezia in 9 ore e 20, con Milano in 9 ore e 40, e con Torino in poco meno di 11 ore.