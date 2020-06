Traffico di rifiuti e corruzione: blitz nella più grande discarica della Sicilia, 5 arresti

4 Giugno 2020 07:25

I fatti contestati riguardano l’illecita conduzione della discarica di Lentini (Siracusa), la più estesa della Sicilia

I finanzieri del Comando provinciale di Catania, in collaborazione con il Scico e con il supporto del gruppo aeronavale di Messina, su delega della procura etnea, stanno eseguendo 9 misure cautelari (2 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti alle misure cumulative dell’obbligo di presentazione alla p.g. e di dimora) nei confronti di 9 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione continuata e rivelazione di segreto d’ufficio nonché per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Eseguiti anche sequestri preventivi a carico delle società del Gruppo Leonardi per 116 milioni di euro.

I fatti contestati riguardano l’illecita conduzione della discarica di Lentini (Siracusa), la più estesa della Sicilia, gestita dalla società commerciale ‘Sicula Trasporti’, ma anche le “pressioni esercitate da esponenti del clan mafioso Nardo finalizzate ad ottenere l’affidamento di un chiosco-bar presente all’interno dello stadio della squadra di calcio Sicula Leonzio, attualmente militante nel campionato professionistico di prima divisione“.