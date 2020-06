Lo Stretto di Messina e i suoi segreti: rinvenute diverse specie di stelle marine [FOTO]

9 Giugno 2020 10:43

Stretto di Messina, quante bellezze vivono nei nostri mari: ecco le foto di alcune specie di stelle marine

Non solo dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista della flora lo Stretto di Messina possiede una miriade di tesori naturali. Tantissime specie animali abitano in questo spicchio di Mar Mediterraneo, ne sono un esempio le stelle marine. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb, sulle spiagge della costa siciliana ne sono state ritrovate di diversi tipi, Dalle FOTO in alto si possono ammirare: Astropecten Jonstoni (appartenente alla famiglia delle Astropectinidae), Coscinasterias Tenuispina (famiglia Asteriidae) ed Echinaster Sepositus (famiglia Echinasteridae). La prima si trova nei fondali sabbiosi ad una profondità da 1 a 12 metri, la seconda nei fondali rocciosi ricchi di alghe ad una profondità di circa 100 metri, la terza può sopravvivere fino a 200 metri di profondità.