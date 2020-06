I tesori dello Stretto di Messina: in Calabria e Sicilia i cavallucci marini trovano l’habitat perfetto [FOTO]

17 Giugno 2020 16:22

Stretto di Messina, le qualità acque calabresi e siciliane favoriscono la presenza dei cavallucci marini

Le acque dello Stretto di Messina sono la sede di numerose specie animali. Qualche giorno fa, su StrettoWeb avevamo parlato di alcune tipologie di stelle marine che abitano nel tratto di mare tra Sicilia e Calabria, oggi invece poniamo l’attenzione sui cavallucci marini. Come segnalato dai nostri lettori, sono presenti diverse colonia di Hippocampus che hanno trovato qui il loro habitat ideale. La presenza degli ippocampi, diventati un’attrazione per gli amanti della natura, è la prova che il mare dello Stretto è pulito e salubre.

Generalmente, i cavallucci marini sono lunghi dai 2-3 centimetri fino a 7-8, ma nelle acque dello Stretto di Messina possono raggiungere fino ai 10 centimetri a causa del cosiddetto “gigantismo dello Stretto”. Nell’area tra Scilla e Cariddi, infatti, le specie ittiche tendono a superare le loro dimensioni normali vista la sovrabbondanza di sostanze nutritive garantita dal continuo ricambio delle correnti.

Gli ippocampi sono animali monogami e rappresentano una particolarità nel genere animale: è infatti l’unica specie in cui è il maschio a partorire i piccoli. Rari ai limiti dell’introvabile, i cavallucci marini rischiano l’estinzione per l’inquinamento che sta distruggendo l’habitat naturale di questa specie animale, per la pesca a strascico, per il commercio degli acquari e per il mercato alimentare.