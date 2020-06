Reggio Calabria, squalo mako pescato allo Scoglio dell’Ulivo [VIDEO]

14 Giugno 2020 23:07

Oggi nei pressi dello Scoglio dell’Ulivo a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è stato catturato uno squalo molto pericoloso e aggressivo. Il VIDEO a corredo dell’articolo ritrae le immagini del ripescaggio di quello che ha le sembianze dello squalo conosciuto comunemente come mako o mako pinna corta, appartenente alla famiglia Lamnidae. Questo esemplare solitamente nuota in mare aperto invece questa mattina è stato catturato a Palmi vicino la costa perchè era in cerca delle sue prede principali cioè pesce spada e tonno rosso, che evidentemente scarseggiano al largo.