Messina: Ugl apre il suo sportello consumatori anche alle pratiche da sovraindebitamento

11 Giugno 2020 11:57

Sportello Ugl affronta crisi da sovraindebitamento, la responsabile di Ugc Messina: “Al vostro fianco fino alla fine dell’iter procedurale, impegnandoci affinché i diritti dei consumatori trovino le adeguate risposte dalla giustizia”

Ugl consumatori (Ugcons) ha attivato già da qualche mese un suo sportello dedicato ai consumatori con l’obiettivo di supportarli e aiutarli con le loro pratiche. Una delle problematiche affrontate dall’Unione Generale Consumatori è la crisi da sovraindebitamento, tema affrontato anche con la legge numero 3 del 2012 (chiamata anche “legge salva suicidi”). Il testo consente ai soggetti indebitati di risanare la propria situazione per tornare a rivestire un ruolo attivo nella società.

“Il sovraindebitamento corrisponde al perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e le obbligazioni contratte tali da impedire al soggetto indebitato di adempiere attraverso mezzi ordinari – spiega il sindacato –. Ma il legislatore, con l’introduzione di questo istituto, ha voluto offrire ai debitori in buona fede un mezzo alternativo per soddisfare i debiti, come quello di un accordo (nel caso dell’imprenditore) o di un piano (se si tratta di un consumatore, ovvero colui che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoria le) ”.

“Attraverso l’adesione all’istituto della crisi da sovraindebitamento, il soggetto ricorrente ha la possibilità di abbattere i propri debiti e poter ricominciare un nuovo percorso di vita scevro da limiti e condizionamenti – scrive la responsabile di UGC Messina, avvocato Giorgia Pruiti Ciarello –, il nostro sportello è sempre disponibile ad accogliere e seguire gli utenti in difficoltà che necessitano di assistenza. Saremo al vostro fianco fino alla fine dell’iter procedurale, impegnandoci affinché i diritti dei consumatori trovino le adeguate risposte dalla giustizia”.

Partecipa al dibattito anche il Presidente dell’Unione Generale dei consumatori, Tonino Sciotto, che si dichiara “Molto soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento e fiducioso della proficua attività che lo sportello potrà svolgere nell’interesse dei consumatori”.