Sondaggi politici: un’ipotetica lista Conte oltre il 14%. Lega primo partito ma in calo, stabile il Pd, boom di Fratelli d’Italia [DATI]

5 Giugno 2020 14:05

Sondaggi politici: sondato anche il gradimento di un’eventuale lista legata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, buoni risultati per il Premier

Rimane primo partito la Lega, seppur in netto calo rispetto ai dati delle Elezioni Europee. Secondo il sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 se oggi ci fossero le consultazioni il 26,2% voterebbe Carroccio, il 21,6% Partito Democratico, il 15,5% Movimento 5 Stelle, il 15% Fratelli d’Italia, il 6,5% Forza Italia, il 3,1% Italia Viva di Renzi, 2,7% “La Sinistra”. Una eventuale “Lista Conte” invece prenderebbe il 14,3%. E da chi arriverebbero questi voti? Per oltre il 51% dagli astenuti o indecisi, per il 19,4% dal M5s, per il 16% dal centrosinistra e per l’8,2% dal centrodestra

Fiducia nel leader

Secondo Quorum/YouTrend i leader in cui gli italiani ripongono maggior fiducia sono due non a capo di un partito: Mario Draghi, con il 59,3% e l’attuale premier Giuseppe Conte con il 57,1%.