Tutto pronto per la seconda giornata dell’evento “Il Tour dei Borghi”. Sarà la bellissima Sinagra la new entry della rete

25 Giugno 2020 13:45

Sabato 27 e domenica 28 riprenderà il Tour dei Borghi, il meraviglioso percorso promozionale culturale e turistico alla scoperta delle bellezze della Sicilia. Realizzato e curato dal Comitato Sicilia Turistica presieduto da Antonino Sapienza, ha già riscontrato un grande successo nei week end precedenti e registrato numerose presenze specie in ambito di turismo di prossimità. Per l’occasione la new entry della rete sarà l’incantevole Sinagra (Me), definita “Perla dei Nebrodi” e “Paese degli Innamorati” nella quale saranno proposte visite guidate alla scoperta dell’arte, delle tradizioni e del territorio. Sinagra è un piccolo centro medievale sulle sponde del torrente Naso, dove frammenti di storia millenaria convivono, in un contrasto gradevole con l’inevitabile modernità. Ricca del verde intenso dei Monti Nebrodi e contornata da acque cristalline e peculiarità naturalistiche che la rendono unica nel suo genere. Agli occhi del visitatore Sinagra si presenta come un antico centro urbano, con i suoi caratteristici vicoli medievali che esaltano l’inestricabile trama di case, fondendosi in un intreccio di viuzze, scalini e finestrelle a forma cuore. Sinagra fa parte anche dei “Comuni Fioriti”, conosciuta ed apprezzata per gli addobbi floreali allestiti nei balconi e nelle strade con grande cura dai cittadini e dalle istituzioni. La visita guidata curata della Pro Loco prevede il seguente percorso particolarmente ricco ed interessante: Palazzo Salleo, Casa Museo Privata “A Putia di Lidda”, Chiesa del Crocifisso, Chiesa Madre (Trittico del Gagini), Ruderi del Castello Medievale, Vicoletti, Grotta del Beato Diego, Villa Comunale, Monumento dell’emigrante, Museo dell’abito da Sposa e del ricamo. Come in ogni week end saranno proposte visite guidate anche negli altri Borghi della rete: Rometta, Castroreale. Prenotazione (obbligatoria ma non vincolante), info e/o richieste inviando un mess whatsapp di testo o vocale al 347 9711320 oppure visitando la pagina ufficiale: https://www.facebook.com/siciliaturisticapage/

DETTAGLI DELLA VISITE GUIDATE:

VISITA GUIDA TA A SINAGRA (A cura della Pro Loco)

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 10,30 E ORE 16,30

Appuntamento raduno in loco a Piazza San Teodoro.

Percorso:

Palazzo Salleo, Casa Museo Privata “A Putia di Lidda”, Chiesa del Crocifisso, Chiesa Madre (Trittico del Gagini), Ruderi del Castello Medievale, Vicoletti, Grotta del Beato Diego, Villa Comunale, Monumento dell’emigrante, Museo dell’abito da Sposa e del ricamo.

VISITA GUIDATA A ROMETTA (A cura della Pro Loco)

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 10,30 E ORE 16,30

Appuntamento raduno in loco a Porta Milazzo.

Percorso:

Grotte Saracene, Centro Storico, Porta Milazzo, Chiesa Bizantina, Chiesa Madre, le Vie del Borgo, Porta Messina, Chiesa Madonna della Scala.

VISITA GUIDATA A CASTROREALE (A cura della Ass. Andromeda)

SABATO 27 GIUGNO ORE 16,30

DOMENICA 28 GIUGNO ORE 10,30

Appuntamento raduno in loco a Piazza delle Aquile.

Percorso:

Introduzione alla storia del Borgo, Terrazza adiacente al Duomo, Veduta sul golfo di Milazzo e le tre Torri del paese, Passeggiata nel Corso, Piazza della Candelora, Salita del SS. Salvatore, Piazza Pertini, Palazzo Peculio (sede del Comune), Monte di Pietà, Piazza Moschita, Arco della Vecchia Moschea, Discesa sulla via Guglielmo Siracusa, Visita al Piccolo Museo della Moto.