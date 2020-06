Sicilia, Falcone: “bene la chiusura della bretella d’emergenza sul Viadotto Himera”

9 Giugno 2020 18:26

Falcone: “oggi, attraversando il viadotto Himera lungo l’autostrada Palermo-Catania, abbiamo preso atto con piacere della chiusura del bypass costruito dopo il crollo”

“Oggi, attraversando il viadotto Himera lungo l’autostrada Palermo-Catania, abbiamo preso atto con piacere della chiusura del bypass costruito dopo il crollo e dello spostamento sulla carreggiata esistente del traffico in direzione Catania, sebbene in regime di doppio senso di circolazione. Lo avevamo chiesto a più riprese nelle scorse settimane, anche nel corso dell’ultima videoconferenza di una ventina di giorni fa con il responsabile Anas per la Sicilia Valerio Mele e con il direttore coordinamento territoriale Matteo Castiglioni. Il Governo Musumeci accoglie dunque favorevolmente una scelta che, da un lato, servirà ad accelerare la ricostruzione del viadotto e che, per altro verso, snellirà il traffico risparmiando agli automobilisti una tortuosa deviazione di circa due chilometri”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando la nota odierna di Anas riguardo il cantiere del viadotto Himera.