Sicilia: omicidi legati a faida mafiosa, 6 arresti tra affiliati al clan Santapaola-Ercolano

11 Giugno 2020 07:57

Scoperti dai carabinieri del Ros ulteriori elementi e responsabilità sui due omicidi legati alla faida mafiosa all’interno del clan Santapaola Ercolano

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Dda nei confronti di sei presunti affiliati al clan Santapaola–Ercolano nell’ambito di indagini su due omicidi di mafia avvenuti a Catania nel 2014.

I due episodi sarebbero avvenuti nell’ambito di contrasti per questioni di supremazia e di controllo di alcune attività economiche in seno alla famiglia Santapaola – Ercolano, tra la fazione che faceva capo ad Antonino Santapaola ed Alfio Mirabile e quella che faceva riferimento a Giuseppe Ercolano e Francesco Mangion.

I destinatari dei provvedimenti restrittivi sono: Luigi Ferrini, 46 anni, Angelo Pappalardo, 42, Pietro Privitera, 42, Marco Strano, 48. L’ordinanza è stata notificata in carcere ad Arnaldo Santoro, 43 anni, e a Maurizio Zuccaro, 59.