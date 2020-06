Sicilia: Esercito e Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia in sostegno delle famiglie bisognose [FOTO]

5 Giugno 2020 09:44

Sicilia: Esercito e Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia insieme a Barriera/Canalicchio in sostegno delle famiglie bisognose

Il Comando Militare Esercito “Sicilia”, guidato dal generale di divisione Michele Angelo Scardino, da qualche settimana ha avviato la campagna “Insieme per la solidarietà”, finalizzata a portare un concreto aiuto alle famiglie siciliane più bisognose, invitando le Associazioni Combattentistiche e d’Arma a porgere il loro sostegno, ed affidando il coordinamento operativo al consiglio periferico di Assoarma. Diverse sono già state le tappe nell’isola, oggi è stato il turno di Catania, dove si è mobilitata la sezione etnea dell’U.N.U.C.I. attraverso una raccolta fondi tra i propri iscritti, poi convertita in derrate alimentari, che sono state distribuite insieme alle mascherine e al gel disinfettante, inviati dal Dipartimento regionale della Protezione civile, e a un’edizione speciale di cioccolata donata dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP, materiali che sono arrivati grazie ai mezzi messi a disposizione dall’Esercito. La distribuzione è stata fatta in favore di 100 nuclei familiari, presso l’Istituto Don Bosco gestito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, storica istituzione religiosa del quartiere che da sempre porge il suo aiuto a chi ne necessita. L’attività di distribuzione coordinata dal capitano Fulvio Torrisi, presidente di U.N.U.C.I. Catania, oltre alla presenza degli ufficiali in congedo ed a personale del 62° Reggimento Fanteria “SICILIA” ha visto la partecipazione dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, presente con il suo delegato regionale, 1° capitano Salvatore Tosto. Suor Nunziatina, direttrice dell’Istituto ha porto a nome delle famiglie assistite il suo sentito ringraziamento ai militari in servizio e in congedo che si sono impegnati nell’attività.