Sicilia: anche nell’ennese arriva la campagna “Insieme per la solidarietà” [FOTO]

5 Giugno 2020 21:00

Sicilia: anche nell’ennese arriva la campagna “Insieme per la solidarietà”, voluta dall’Esercito e realizzata in sinergia con la Protezione civile regionale e il Consiglio Periferico di ASSOARMA

Anche nell’ennese arriva la campagna “Insieme per la solidarietà”, voluta dall’Esercito e realizzata in sinergia con la Protezione civile regionale e il Consiglio Periferico di ASSOARMA. Diversi gli appuntamenti solidali a favore delle famiglie meno fortunate: ieri a Troina, oggi a Valguarnera e nei prossimi giorni a Enna e paesi limitrofi. Con la partecipazione dell’assessore alla pubblica istruzione del comune di Troina, volontari della locale Associazione Combattenti e Reduci, della Protezione civile e del Comando Militare dell’Esercito in Sicilia hanno distribuito settanta spese solidali ad altrettanti nuclei familiari riunitisi presso il Centro polivalente comunale “Peppino Impastato” e presso il Convento dei frati cappuccini. A Valguarnera, invece, il locale gruppo dell’Associazione Nazionale Alpini ha organizzato con i militari dell’Esercito e la collaborazione di AVIS e Associazione Padre Giacomo Cusmano, due punti distribuzione dove una settantina di famiglie hanno ricevuto derrate alimentari offerte dalle due associazioni locali, oltre a generi di conforto regalati da Banco alimentare e LIDL Italia, mascherine donate dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana e barrette di cioccolato create per l’occasione dal Consorzio di tutela del cioccolato di Modica IGP in collaborazione col Centro Siciliano Sturzo. Nella consapevolezza di non aver potuto raggiungere tutti coloro che meriterebbero l’impegno solidale della comunità, l’Associazione Nazionale Alpini, grazie alla sinergica collaborazione di ASSOARMA, nei prossimi giorni proseguirà lo sforzo per raggiungere, anche se con un gesto quasi simbolico, un altro centinaio di famiglie a Enna e dintorni.