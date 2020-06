15 Giugno 2020 14:59

Il Futsal Polistena comunica che Freddy Santos, universale portoghese classe ’91, nella prossima stagione non farà più parte della rosa

Il Futsal Polistena comunica che Freddy Santos, universale portoghese classe ’91, nella prossima stagione non farà più parte della rosa. La società, nel ringraziare il giocatore per il prezioso contributo fornito in questi mesi di militanza nel club, augura allo stesso le migliori fortune personali e professionali.