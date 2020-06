Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla: l’evento a Messina e il videomessaggio della testimonial Lorella Cuccarini

6 Giugno 2020 12:14

Messina. Per la Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla è stato organizzato un party in sreaming da Forte Ogliastri, obiettivo: sensibilizzare e raccogliere fondi

Oggi, sabato 6 giugno, in occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e Mediterranea Eventi ASD, organizzeranno, in collaborazione con il Comune di Messina e la Brigata Meccanizzata Aosta, un evento di sensibilizzazione e una raccolta fondi unica nel suo genere, all’interno della magnifica cornice naturale dello Stretto di Messina.

Da Forte Ogliastri, a partire dalle ore 18:30, avrò inizio il party in streaming “Live from Messina for AISM” che si estenderà a tutto il mondo. Una staffetta musicale ricca di sorprese con tanti deejay che si altereranno alla consolle per ottenere ciò che riesce meglio alla musica: unire tutti i popoli e abbattere tutte le barriere.

E sarà la musica a sensibilizzare ad una raccolta fondi per una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, una delle principali cause di disabilità nei giovani: la sclerosi multipla.

L’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, insieme al Vice Sindaco Salvatore Mondello e Massimiliano Minutoli, con il supporto della V Municipalità, di Messinaservizi Bene Comune e di un coordinamento tra Associazioni di Volontariato e della Brigata Aosta, si sono attivati in tempi record per rendere nuovamente fruibile il Forte Ogliastri, scelto dagli organizzatori come location dell’evento, per il quale saranno testimonial Alberto Urso, Paolo Conticini, Soldi Spicci, Roberto Lipari, Jill Cooper, Dado, Red Ronnie, Massimo Bagnato e Paolo Cutuli. Tra di loro anche Lorella Cuccarini che ha registrato un video per rilanciare la manifestazione: “Organizzando l’evento a Messina – dichiara la conduttrice – avete scelto uno scenario perfetto dal quale lanciare un messaggio di speranza e condivisione. Anch’io sono con Aism una delle principali cause di disabilità tra i giovani e di cui non si conosce ancora una vera cura. Conosco molti volontari dell’Aism e sono una vera forza della natura e io sono certa che insieme saremo tutti più forti. Vi abbraccio”.

Alla consolle si alterneranno i Dj Leo Lippolis, Marzia Raffone, Riccardo Leanza, Coordinati dal dj Fabrizio Duca

Gli organizzatori hanno invitato tutti ad intervenire, a partire dalle 18:30, alla call mondiale con l’hashtag #insiemepiùforti, e a connettersi, tramite i canali social di AISM Facebook e YouTube, ad interagire usando gli hashtag #MSconnections #insiemepiùforti e a collegarsi alla stanza virtuale di zoom, per lasciare un messaggio durante la diretta.

La manifestazione, coerentemente con le normative vigenti non sarà fisicamente aperta al pubblico, ma sarà comunque possibile seguire la staffetta musicale trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell’Aism.

Ogni giorno in Italia 6 donne scoprono di avere la sclerosi multipla, sono perlopiù giovani donne o giovani mamme (tra i 20 e i 40 anni) e da quel momento la loro vita e quella dei loro figli viene stravolta completamente. L’aiuto principale sul quale possono contare le donne con SM è, normalmente, quello offerto dai loro familiari, compagni, figli, fratelli e genitori che rappresentano nel 71,6% dei casi il solo supporto sul quale fare affidamento.

Durante l’emergenza coronavirus, il rispetto delle regole di distanziamento sociale ha portato inevitabilmente all’allontanamento dei familiari più stretti.

Inoltre, le persone con sclerosi multipla, sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal Covid-19, a causa della fragilità del loro sistema immunitario devono adottare ancora più cautela e devono essere garantite le risposte di cura, di assistenza e di supporto.

Oggi, anche in emergenza, grazie al progetto di Trenta Ore per la Vita e AISM, finanziato con l’edizione 2019, le mamme possono contare su una rete di supporto in 50 città italiane. In più, quest’anno l’obiettivo di Trenta Ore per la Vita 2020 in collaborazione con AISM è quello di estendere questa rete di protezione e di assistenza per le mamme con SM in 80 città italiane.