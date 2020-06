Serie C, Rastelli: “la Reggina merita la promozione. Bari favorito ai playoff”

5 Giugno 2020 12:30

Il tecnico Rastelli ha analizzato la situazione nel Girone C, dove la Reggina è in testa quindi, a suo parere, meriterebbe il salto di categoria

Il passato lega Massimo Rastelli alla Reggina. Durante la sua carriera da calciatore ha vestito la maglia amaranto in Serie A nella stagione 2002/03, totalizzando da riserva 17 presenze. Recentemente allenatore di Cagliari e Cremonese, alla Gazzetta del Mezzogiorno ha analizzato l’attuale situazione in Serie C, con un particolare focus sul girone meridionale: “la Reggina merita il passaggio di categoria perché ha dimostrato solidità e continuità. Le altre si giocheranno il posto rimanente e il Bari potrebbe far pesare la sua grande tradizione sull’esito finale dei playoff, anche se le partite vanno giocate e non sottovalutate. Attenzione anche a Carpi, Reggiana e Padova, che possono indiscutibilmente dare fastidio. Per vincere gli spareggi occorre la giusta mentalità, negli ultimi anni la C è cresciuta sul piano della qualità ma restano invariati l’aspetto agonistico e la voglia di emergere e poi playoff sono una lotteria, quest’anno ancora più indecifrabili perché arrivano dopo un lungo periodo di inattività”.