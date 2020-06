Serie C, Catanzaro: “tutti i calciatori negativi al secondo tampone”

7 Giugno 2020 11:50

Catanzaro, gli allenamenti proseguono: hanno dato tutti esito negativo i tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori giallorossi

Possono tranquillamente continuare gli allenamenti in casa Catanzaro. I giallorossi infatti sono risultati tutti negativi al secondo tampone. Di seguito il comunicato ufficiale del club calabrese: “Tutti negativi, anche al secondo tampone, i calciatori dell’Us Catanzaro che così continuano, con grande intensità e concentrazione, ad allenarsi in vista dei play off. Gli atleti si sono sottoposti anche ai test sierologici venosi che sono risultati negativi . Nei prossimi giorni i giallorossi potranno tornare ad allenarsi in gruppo, sempre nel rispetto dei protocolli previsti”. Buone notizie dunque per la squadre del presidente Noto e del tecnico Auteri, che aspetta l’esito del Consiglio Federale di domani. Attraverso la vittoria dei play-off, si può ancora sperare nella promozione in Serie B.