Senato: Casellati ricorda Bertacco, in Aula un minuto di silenzio (2)

16 Giugno 2020 17:48

(Adnkronos) – “Stefano Bertacco -ha affermato Casellati- lascia a tutti noi il ricordo di un politico mite e dialogante, ma non per questo meno risoluto e determinato nel portare avanti le proprie idee e le proprie battaglie, con senso civico e incrollabile forza morale. La terribile malattia che lo ha colpito poco più di sei mesi fa non è mai riuscita a sconfiggerne lo spirito e la forza morale. Anzi, fino all’ultimo giorno, fino a quando ne ha avuto le forze il senatore Bertacco ha continuato a lavorare nell’interesse dell’Assemblea e di tutti gli italiani”.