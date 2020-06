25 Giugno 2020 11:36

Il commissario Samuele De Lucia accompagnato dal geometra Luigi Briganti ha effettuato, nei giorni scorsi, una visita al cantiere della scuola elementare “R. Piria” dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. Dal sopralluogo è emerso che le opere sono in avanzato stato di esecuzione tanto che si prevede il rientro degli alunni nella naturale sede scolastica per l’inizio del nuovo anno scolastico.