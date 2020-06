“La Scala della Moda”: annullata l’edizione 2020 causa coronavirus

4 Giugno 2020 18:32

L’Associazione GentediDomani comunica con rammarico che l’edizione 2020 de “La Scala della Moda”, prevista ad Enna nel prossimo mese di Luglio, è stata annullata

L’Associazione GentediDomani comunica con rammarico che l’edizione 2020 de “La Scala della Moda”, prevista ad Enna nel prossimo mese di Luglio, è stata annullata a causa della difficile situazione determinata dalla diffusione della pandemia Covid-19 e dalle misure restrittive che giustamente impediscono di svolgere manifestazioni pubbliche partecipate. “Ci uniformiamo alla scelta di tutti gli altri concorsi di bellezza e degli organizzatori di eventi in generale – spiega il patron del concorso Giuseppe Pappalardo – e abbiamo deciso di sospendere anche la nostra manifestazione come atto di responsabilità e di rispetto in un momento di emergenza mondiale. La salute e la sicurezza sono valori fondamentali che devono contribuire a rafforzare il senso di comunità. Esprimiamo, inoltre, tutta la nostra solidarietà verso tutti coloro che sono stati colpiti dal virus”. L’organizzazione comunica che i concorrenti che erano già stati selezionati durante i casting che si erano svolti in tutta Italia prima del lockdown potranno prendere parte di diritto alla prossima edizione de “La Scala della Moda”. La stessa organizzazione avrà cura di comunicare, non appena ci saranno le condizioni, le nuove date. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione GentediDomani all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com, consultare il sito o chiamare il numero 345.0195525.