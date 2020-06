Il maxi piano di Santelli per il rilancio del brand Calabria: l’“opera unica” di Muccino per sponsorizzare il territorio [DETTAGLI]

25 Giugno 2020 12:12

La giunta regionale ha approvato il piano del Presidente Jole Santelli: un investimento da 11 milioni di euro per rilanciare le bellezze della Calabria e puntare sul turismo

Un grande Piano da 11 milioni di euro per il rilancio del marchio Calabria. E’ stato approvato dalla giunta regionale il progetto del Presidente Jole Santelli per sponsorizzare la Regione e richiamare l’attenzione di compagnie aeree e guide turistiche, soprattutto dopo lo scivolone di Easyjet. Secondo quanto riportato dal corrieredellacalabria.it, il primo step artistico è affidato al regista internazionale Gabriele Muccino, che da come si può notare sui social è stato recentemente a Tropea e Capo Vaticano. Da questo momento non si punterà solo su immagini del paesaggio, ma proprio su un “modello di comunicazione emozionale” con lo scopo di “raccontare il territorio attraverso la creazione di rappresentazioni artistiche audiovisive, il tutto attraverso un racconto d’autore e con la partecipazione di un cast di attori, anch’essi di profilo internazionale”.

Come si riporta, “la proposta progettuale è capace di valorizzare e promuovere la Calabria e la sua identità attraendo l’attenzione dello spettatore, grazie anche alla indiscussa notorietà del regista e degli attori”. Tra i possibili interpreti stanno circolando i nomi di Raul Bova e Loredana Bertè, ma tutto sarà pensato e deciso dal maestro Muccino. E’ questo il momento giusto per pensare al rilancio della Regione, che dunque si prepara alla stagione estiva e contemporaneamente con la giusta pubblicità investe sul futuro e sulla crescita mettendo in primo piano il turismo.