2 Giugno 2020 14:30

Sant’Agata di Militello: riapre martedì 9 giugno il mercato settimanale. Dal 5 giugno via libera per il mercato del contadino

Da martedì 9 giugno sarà di nuovo operativo il mercato settimanale sul lungomare, con tutti i banchi e i settori merceologici. Saranno così rispettate le linee guida del decreto legge 1 del 16 maggio 2020, n.33, e dell’ordinanza regionale n.21 del 17 maggio 2020, a seguito delle quali il Comune ha predisposto una serie di accorgimenti che consentiranno la riapertura, limitando al minimo il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le misure, concordate su indicazione del sindaco Bruno Mancuso e dell’assessore al commercio Calogero Pedalà, nel corso di un incontro in presenza del comandante della Polizia locale Masetta e i rappresentanti di categoria, prevedono una serie di criteri generali validi per tutti e l’adozione di provvedimenti specifici per la nostra realtà, dove l’elevato numero di posteggi, la loro collocazione in riferimento allo specifico contesto urbanistico e il notevole afflusso di consumatori con conseguente rischio di assembramenti, necessitava di ulteriori accorgimenti.

Nello specifico, verrà adottata una precisa regolamentazione che prevede per tutte le attività di commercio su aree pubbliche l’applicazione di sei criteri generali:

– l’obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro anche attraverso il posizionamento di apposita segnaletica.

– l’obbligo di effettuare la vendita solo frontalmente.

– la definizione del numero massimo di clienti che possono affacciarsi al singolo banco.

– l’obbligo di utilizzo da parte degli operatori e di messa a disposizione dei clienti di mascherine e guanti e di apposite soluzioni igienizzanti.

– la sospensione della partecipazione ai mercati degli operatori precari

– il divieto di porre in vendita beni usati e l’obbligo, da parte degli operatori, di un corretto smaltimento dei rifiuti.

Sarà intensificato il controllo e la presenza di personale preposto alla vigilanza ma si fa appello al senso civico e alla responsabilità dei cittadini per evitare contagi e conseguente eventuale diffusione del Covid-19. Nella stessa ordinanza sindacale è prevista, da venerdì 5 giugno, la riapertura del “mercato del contadino” in via Etna.