Salvini in Sicilia: “De Luca candidato della Lega alle regionali? Mai dire mai”

12 Giugno 2020 16:22

Salvini in Sicilia: “De Luca candidato della Lega alle regionali? Non so se oggi vi sarà un incontro, mai dire mai”

Prosegue il tour in Sicilia per Matteo Salvini. “Cateno De Luca nostro candidato alle regionali in Sicilia? Dai, quanti anni mancano ancora… È vero che durante il lockdown ho messaggiato più volte con lui e gli ho dato la mia solidarietà quando ha ricevuto attacchi. Non so se oggi vi sarà un incontro, mai dire mai”, sottolinea il leader della Lega. “Non vedrò Musumeci, non posso incontrare tutti, con il governatore ci messaggiamo di frequente e c’è una buona condivisione di quello che fatto durante il lockdown: per questo lo ringrazio, evidenza l’ex Ministro degli Interni.