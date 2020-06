Salvini conclude il tour in Sicilia tra contestazioni e selfie: “sì al Ponte sullo Stretto. De Luca? Sta facendo un gran lavoro a Messina”

13 Giugno 2020 00:16

Salvini conclude il tour in Sicilia tra contestazioni e selfie: in serata comizi a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo

Si è concluso questa sera a Milazzo, il mini tour siciliano del leader della Lega, Matteo Salvini. L’ex ministro degli Interni trascorrerà la notte a Messina. Domani mattina alle 9 prenderà il traghetto per raggiungere la Calabria per fare tappa a Reggio, Maropati e Tropea.

Salvini in Sicilia: “il Ponte sullo Stretto rappresenta sviluppo, lavoro, bellezza, crescita e velocità”

“La Sicilia ha bisogno di infrastrutture, lavoro e soldi veri. Ci sono però alcune opere che vanno sbloccate a livello nazionale e penso, ad esempio. al ponte dello Stretto che non è solo quello tra la Sicilia e la Calabria ma fra l’Italia e il resto del Mondo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini prima di lasciare Barcellona Pozzo di Gotto. “Il ponte rappresenta sviluppo, lavoro, bellezza, crescita e velocità E noi faremo di tutto per tornare al governo nazionale, perché finché ci sono Pd e 5 Stelle dal ponte alle altre opere non si sbloccherà alcunché”, conclude.

Salvini in Sicilia: “il sindaco di Messina sta facendo un gran lavoro”

“Devo dire che il sindaco di Messina, Cateno De Luca, il suo lavoro lo sta facendo bene. Non penso che lo vedrò stasera, so che il suo tempo è dedicato alla famiglia, non voglio disturbare. Tuttavia fra stasera e domattina sarò in provincia di Messina e chissà se riusciremo ad incontrarci”. Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini in Sicilia: “alle amministrative la Lega sarà protagonista sia a Milazzo e sia a Barcellona Pozzo di Gotto”

“La Lega sarà protagonista sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto per mandare a casa la sinistra che sta bloccando lo sviluppo sia in Sicilia che e in ltalia”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Milazzo.

Salvini in Sicilia: “abbiamo bisogno di turisti e non di migranti”

“Prendetevi a carico vostro i signori che sono su quel balcone“. Il leader della lega, Matteo Salvini, si rivolge in questo modo a “quelli che di sinistra che ululano” a Barcellona Pozzo di Gotto, dove ha tenuto in mezzo a fischi e applausi un comizio di pochi minuti nel corso del suo tour in Sicilia.

Salvini in Sicilia: “tornerò a Messina per il problema delle baracche”

“Tornerò a Messina per il problema delle baracche: ci vuole la dignità per tutti non soltanto per chi sbarca“. E’ quanto ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini nel suo intervento a Barcellona Pozzo di Gotto.

Salvini contestato nel suo tour in Sicilia: “sono dieci sfigati”

L’arrivo di Matteo Salvini a Barcellona Pozzo di Gotto è stato accolto da una contestazione che per qualche tempo non ha consentito al leader della Lega di parlare: “sono solo fischi di dieci sfigati”

Salvini in Sicilia: “non vedo l’ora di mandare a casa il governo”

“Non vedo l’ora”. Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde a un simpatizzante di Milazzo, in provincia di Messina che al suo arrivo in piazza gli grida: “Matteo, mandiamo a casa questo governo”.

Salvini in Sicilia: “le Forze dell’Ordine si devono occupare di chi fischia invece di inseguire gli spacciatori”

“Finché la gente fa le contestazioni rispettosamente può fare quello che vuole, mi spiace che impegnino le forze dell’ordine che dovrebbero inseguire spacciatori e rapinatori e non tenere a bada chi fischia, ma in democrazia va bene così“. E’ ha detto Matteo Salvini al suo arrivo a Milazzo, dove è stato contestato da centinaia di persone.