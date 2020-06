12 Giugno 2020 14:00

Matteo Salvini sul Ponte sullo Stretto: “un’infrastruttura che unisca Sicilia e Calabria serve all’Italia, ai siciliani ai calabresi”

È iniziata da Capaci, luogo della strage in cui morirono il giudice Falcone, la moglie e gli agenti di scorta, il tour in Sicilia dell’ex Ministro degli Interni, di Matteo Salvini. Il leader della Lega parlato anche del Ponte sullo Stretto: “le infrastrutture sono fondamentali per il lavoro. Un ponte che unisca Sicilia e Calabria serve all’Italia, ai siciliani ai calabresi. E dà lavoro a migliaia e migliaia di persone”.