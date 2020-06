Salvini: “Mes, no grazie. Se il Governo tiene? Dovremmo chiederlo a Renzi e Zingaretti”

13 Giugno 2020 14:36

Lega, Salvini: “oggi preferisco essere a Reggio Calabria piuttosto che a Roma, c’è una aria tra Pd, Movimento 5 Stelle, Renzi e compagnia”

Matteo Salvini contrario all’attivazione del Mes. “Preferisco che quei soldi, anche più soldi, vengano trovati in Italia perché nel Mes, e la nostra critica non è pregiudiziale, gli articoli 13 e 14 del trattato istitutivo predono delle condizionalità per la restituzione e l’erogazione. Non a caso hanno detto no Grecia, Francia, Spagna e Portogallo. Se fosse un regalo pacchetto chiuso penso che gli altri … Evidentemente non è un percorso così vantaggioso come qualcuno racconta”. Lo ha detto il leader della Lega nel corso della conferenza stampa di inaugurazione della sede del partito a Reggio Calabria, dove ha ribadito il suo ‘no’ al Mes, anche se condizionato alla sanità. “Il Governo tiene? Dovremmo chiederlo a Renzi, Zingaretti. Oggi preferisco essere a Reggio e non in villa a Roma perché c’è una brutta aria tra Pd, Cinquestelle, Renzi e compagnia”, ha concluso Salvini.