Salvini domani in Calabria: “a Tropea ringrazierò l’imprenditore che offre le vacanze gratis ai medici, è un gesto bellissimo”

12 Giugno 2020 12:54

Salvini domani in Calabria: “un b&b di Tropea offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis, è un gesto bellissimo”

“Un b&b di Tropea offre ai medici di Bergamo una settimana di soggiorno gratis. Il proprietario, un maresciallo dei carabinieri in pensione, vuole testimoniare in questo modo la propria riconoscenza a chi ha combattuto il Covid in prima linea. E’ un bellissimo gesto di amicizia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Oggi e domani sarò tra Sicilia e Calabria per ascoltare i cittadini e offrire le proposte della Lega: domani saro’ quindi onorato di ringraziare personalmente chi ha dimostrato un cuore così grande”, conclude.